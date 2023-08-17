Лукашенко назвал условия для вступления Белоруссии в конфликт на Украине

Лукашенко назвал условия для вступления Белоруссии в конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Лукашенко назвал условия для вступления Белоруссии в конфликт на Украине. Об этом он заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

«Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этой войне участвовать, в горячей этой войне, но помогать России мы будем всегда», — заявил президент.

Лукашенко добавил, что Белоруссия при пересечении красных линий Украиной нанесет удар.

«Против Украины, если она совершит агрессию против нас, и не только ядерное оружие (будет применено). У нас кое-что есть, кроме ядерного оружия. И мы не будем вас предупреждать, что если вы перейдете красные линии, то мы по центрам принятия решений нанесем удар. Это будет сделано без предупреждения», — сказал Лукашенко в интервью.