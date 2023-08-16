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Саркози: Крым был и остается российской территорией

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Крым был и остается российской территорией. Об этом он сообщил в интервью изданию Figaro.

«Когда речь идет о территории Крыма, которая была российской до 1954 года и где большинство населения до сих пор считают себя русскими, я думаю, что любое возвращение назад — это иллюзия», — отметил он.

При этом Саркози заявил, что референдум под наблюдением международного сообщества необходим для «утверждения настоящего положения вещей».

Бывший президент Франции также высказал идею о проведении аналогичных голосований в новых регионах России, чтобы в окончательной и прозрачной манере закрыть вопрос о возвращении территорий Украине, если та не хочет замороженного конфликта.