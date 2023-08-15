В рязанском Дягилеве произошла крупная авария на сетях уличного освещения

В рязанском Дягилеве произошла крупная авария на сетях уличного освещения. Об этом сообщила мэрия Рязани под постом с жалобой на отсутствие света ночью.

«Что происходит с освещением в вечернее время суток? Проезды улицы Аллейной и сама улица Аллейная без освещения, причем несколько уже несколько дней. До электросети не дозвониться», — написала рязанка в соцсети.

Администрация города ответила, что отсутствие света связано с крупным повреждением на сетях уличного освещения.

Неполадки пообещали восстановить до конца этой недели.