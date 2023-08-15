В Рязани остановили пьяного водителя

В Рязани остановили пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-службе регионального УМВД.

В понедельник, 14 августа, в 15.15,во время патрулирования на площади Театральной, полицейские заметили автомобиль Toyota Land Cruiser Pradо, который двигался неуверенно.

Оперативники остановили машину и выяснили, что за рулем 49-летний рязанец. У него были признаки опьянения. На место вызвали сотрудников Госавтоинспекции.

В результате медосвидетельствования выяснилось, что у мужчины 1,45 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это в несколько раз превышает допустимый уровень.

Водителя отстранили от управления транспортом и составили на него административный протокол.