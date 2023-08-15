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В Госдуме призвали увеличить зарплаты бюджетникам

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил о необходимости увеличить зарплаты работникам бюджетных учреждений. Об этом 15 августа пишет News.ru.

Что касается повышения зарплат, то он считает необходимым действовать «на опережение», как это сделал Центробанк РФ, увеличивший ключевую ставку до 12%.

Депутат заметил, что обучение в вузах выросло в цене, тогда как зарплаты преподавателей остались прежними.

«Надо тогда как-то уравнивать заработную плату и расходы на образование, регулировать это на государственном уровне. Я безусловно за то, чтобы увеличивать заработную плату работникам бюджетной сферы, причем равносильно увеличению ключевой ставки», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось о повышении ключевой ставки до 12 процентов.