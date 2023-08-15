Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан

Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Об этом сообщило РИА Новости.

«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — заявил Шойгу.

Также министр обороны добавил, что спецоперация на Украине положила конец доминированию Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов существенно сократились.

«Очевидным стал тот факт, что использование западного оружия и натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», — отметил Шойгу.

По его словам, российская армия во время спецоперации развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов.