Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан
Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Об этом
«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан», — заявил Шойгу.
Также министр обороны добавил, что спецоперация на Украине положила конец доминированию Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов существенно сократились.
«Очевидным стал тот факт, что использование западного оружия и натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя», — отметил Шойгу.
По его словам, российская армия во время спецоперации развенчала множество мифов о превосходстве западных военных стандартов.