Рязанским чиновникам предложили сдать нормы ГТО

Рязанским чиновникам предложили сдать нормы ГТО. С такой инициативой во вторник, 15 августа, на заседании областного правительства выступил спикер облдумы Аркадий Фомин.

Перед чиновниками с отчетом выступал глава регионального минспорта Владислав Фролов, который заявил, что по показателям ГТО регион занял 25-е место в стране.

Губернатор Павел Малков поинтересовался, что нужно сделать, чтобы попасть в десятку. Он предложил изучить опыт регионов из топ-10 и при необходимости построить большее количество центров тестирования. После завершения доклада со своей инициативой выступил Фомин.

Малков заявил, что у него «такое же было предложение», после чего он поинтересовался у участников заседания, кто имеет значок ГТО. Руки подняли четыре человека.

«Ну вот сразу видно… Александр Петрович [Шатитко], Андрей Юрьевич [Ульянов], Александр Сергеевич [Пшенников]. Все спортсмены», — заявил Малков.

Руку также поднял глава комитета по делам молодежи Виталий Косачев, но его губернатор не заметил.

«Я не сдавал. Артем Анатольевич, вы почему еще не сдали? Юлия Александровна, вы готовы показать пример? Я полностью поддерживаю, надо готовиться, я тоже готов сдать», — с улыбкой заявил Малков.

Аналогичный вопрос он задал главам районов.

«Не вижу поднятых рук и хора голосов…», — пошутил глава региона.

Из глав руки подняли из Чучковского, Сараевского, Ряжского и Ухоловского районов.