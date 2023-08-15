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Подоляк: Украина не пойдет на размен территорий ради вступления в НАТО

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на размен территорий ради вступления в Североатлантический альянс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост политика.

«Разменять территорию на зонтик НАТО? Странно. То есть сознательно пойти на проигрыш демократии… уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения», — написал чиновник.

Подоляк также заметил, что военному блоку стоило бы ускориться в поставках оружия ВСУ, а не говорить об уступках территории России.

Ранее в НАТО заявили, что Украина может стать членом альянса, если согласится уступить территории в пользу России.