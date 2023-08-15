НАТО не исключает, что Украина может получить членство в альянсе в обмен на уступку части территорий России

Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Verdens Gang.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО. Важно, чтобы мы обсудили, как пройти через это.

Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением», — говорит Йенсен.

Также Йенсен напомнил, что Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры с Россией.