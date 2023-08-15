Напротив «Премьера» в Рязани планируют построить олимпийский центр

Напротив «Премьера» в Рязани планируют построить олимпийский центр. Об этом во вторник, 15 августа, заявил глава регионального минспорта Владислав Фролов.

«В рамках глобального проекта готовится олимпийский центр напротив „Премьера“. Прорабатывается его создание и работа на его базе всех базовых олимпийских видов спорта Рязанской области», — заявил Фролов.

Министр назвал проект «дорогостоящим, а губернатор Павел Малков не причислил его к списку тех, которые могут открыться «в ближайшие годы».