28-летний рязанец избил двух людей металлической битой

28-летнего жителя Рязанской области обвиняют в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

В июле 2022 года у озера Велье в селе Алеканово Рязанского района молодой человек начал спорить с компанией отдыхающих. Далее он начал избивать двух потерпевших по лицу и туловищу, в том числе при помощи металлической биты. После разборки мужчина скрылся с места.

После того, как злоумышленника нашли и задержали, он признал свою вину и рассказал, как все происходило.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы до семи лет.