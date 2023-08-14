В рязанском Лесопарке прошел турнир по ММА «Битва за Рязань»

В рязанском Лесопарке прошел турнир по ММА «Битва за Рязань». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В субботу, 12 августа, в Центре уличного спорта «Под мостом» прошел турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Битва за Рязань».

Мероприятие началось с приветственного слова министра физической культуры и спорта Рязанской области Владислава Фролова, который отметил, популярность ММА среди рязанцев и что турнир проходит в Рязани уже второй раз, до этого соревнования проходили в Спасском районе.

Зрители увидели 8 зрелищных поединков, которые прошли по правилам смешанного боевого единоборства (ММА). В турнире приняли участие бойцы из Рязани, Рязанской области, Москвы, .Коврова (Владимирской области), Новомосковска и Владимира.

Победителями турнира стали:

83,9 килограмма — Евдакушин Данила (СШ «Евпатий Коловрат» (Спасск-Рязанский);

77,1 килограмма — Груздев Матвей (Владимир);

70,3 килограмма — Горшков Даниил (СШ «Евпатий Коловрат» .Спасск-Рязанский), СК «Арта»);

70,3 килограмма — Жагрин Глеб (Ковров);

61,2 килограмма — Замараев Егор (Ковров);

56,7 килограмма — Иващенко Иван (Рязанская область);

65,8 килограмма — Шарипов Хазрат (Ковров).

В главном бое вечера в весовой категории 57 кг победу одержал Виталий Косицын представляющий Рязань.