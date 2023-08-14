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В Госдуме назвали глупостью наказывать за исполнение украинских песен

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала глупостью идею наказывать за исполнение украинских песен. Об этом 14 августа пишет «Газета.Ru».

Парламентарий считает, что штрафовать за исполнение песни можно только в случае, если она признана экстремистской.

«Я считаю, что это глупость — вести разборки из-за песен, неважно какого исполнителя: Верки Сердючки или кого другого. Меня, например, это никак не впечатляет и не задевает. Тем более писать заявление в полицию», — говорит депутат.