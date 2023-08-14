В Госдуме назвали глупостью наказывать за исполнение украинских песен

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала глупостью идею наказывать за исполнение украинских песен. Об этом 14 августа пишет « Газета.Ru ».

Парламентарий считает, что штрафовать за исполнение песни можно только в случае, если она признана экстремистской.

«Я считаю, что это глупость — вести разборки из-за песен, неважно какого исполнителя: Верки Сердючки или кого другого. Меня, например, это никак не впечатляет и не задевает. Тем более писать заявление в полицию», — говорит депутат.