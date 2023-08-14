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Рязанка сообщила о маньяке в ЦПКиО

Рязанка сообщила о маньяке в ЦПКиО. Пост об это опубликовали в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Инцидент произошел вечером, в субботу, 12 августа.

«В районе 22:10 у выхода из парка ЦПКиО, где теннисные корты, на меня напал мужчина. Возраст примерно 50 лет, одет в спортивный костюм максимально непримечательно, рост 170, чуть ниже, кепка натянута на половину лица, среднее телосложение, не худой, но и не полный», — написала женщина.

Она сообщила, что сначала неизвестный обнял ее за плечи и намеревался проводить домой, когда он отказалась, он развернул ее и заявил, что хочет ее поцеловать, а потом начал «лапать за грудь» и угрожать тем, что принудит к оральному сексу.

«В этот момент я закричала, благо, в здании, где корты, были люди, они вышли, и этот мужчина максимально быстро удалился и его не удалось догнать», — рассказала рязанка.

Она также сообщила, что написала заявление в полицию и призвала гуляющих быть аккуратнее в парке в ночное время.