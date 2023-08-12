Захару Прилепину присвоили звание подполковника
Писателю и политику Захару Прилепину присвоили звание подполковника. Об этом сообщил депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев в субботу, 12 августа.
Писателю и политику Захару Прилепину присвоили звание подполковника. Об этом сообщил депутат Рязанской областной думы Григорий Парсентьев в субботу, 12 августа.
«Захару Прилепину присвоено звание подполковника. Поздравляю командира с очередным воинским званием!» — написал Парсентьев в соцсетях.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин наградил уроженца Рязанской области Захара Прилепина орденом Мужества. Также Прилепин получил должность заместителя командира полка Росгвардии «Оплот».