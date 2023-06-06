Захара Прилепина наградили орденом Мужества
Президент России Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина орденом Мужества. Об этом сообщило РИА Новости.
Прилепина наградили «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга». Также орден Мужества посмертно присвоили соратнику писателя и сотруднику батальона «Оплот» Росгвардии Александру Шубину.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина взорвали 6 мая на трассе в Нижегородской области. В результате покушения погиб Александр Шубин. Прилепин получил различные травмы.