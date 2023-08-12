Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 13
22°
Пнд, 14
24°
Втр, 15
27°
ЦБ USD 98.21 0.93 12/08
ЦБ EUR 107.97 0.81 12/08
Нал. USD 95.67 / 98.88 12/08 08:02
Нал. EUR 95.67 / 98.88 12/08 08:02
Новости
Итоги года New
Публикации
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
2 267
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
6 487
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
13 546
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
10 990
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Геленджике после ДТП по трассе расползлись раки
В Геленджике Краснодарского края опрокинулся грузовик, перевозящий раков. В результате они расползлись по дороге, сообщает издание «Прибой».

В Геленджике Краснодарского края опрокинулся грузовик, перевозящий раков. В результате они расползлись по дороге, сообщает издание «Прибой».

Авария произошла в субботу, 12 августа, на объездной дороге. Столкнулись грузовик и трактор с ковшом. В результате грузовик перевернулся, и из кузова на проезжую часть выпали поддоны и ящики с раками. По предварительным данным, пострадал водитель автомобиля.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

Фото Александра Бочнева, газета «Прибой»