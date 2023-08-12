В Геленджике после ДТП по трассе расползлись раки

В Геленджике Краснодарского края опрокинулся грузовик, перевозящий раков. В результате они расползлись по дороге, сообщает издание «Прибой».

В Геленджике Краснодарского края опрокинулся грузовик, перевозящий раков. В результате они расползлись по дороге, сообщает издание «Прибой».

Авария произошла в субботу, 12 августа, на объездной дороге. Столкнулись грузовик и трактор с ковшом. В результате грузовик перевернулся, и из кузова на проезжую часть выпали поддоны и ящики с раками. По предварительным данным, пострадал водитель автомобиля.

Устанавливаются обстоятельства аварии.

Фото Александра Бочнева, газета «Прибой»