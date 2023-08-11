Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего.

Зеленский сообщает, что такое решение он принял после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — заявил он.

Передать управление он предложил участникам военных действий из числа тех, кто из-за потери конечностей или других проблем со здоровьем больше не может продолжать службу.

Военкомы, которые не замешаны в коррупции и хотят сохранить погоны, отправят на фронт.