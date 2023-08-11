Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об увольнении всех областных военкомов. Об этом пишет
Зеленский сообщает, что такое решение он принял после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — заявил он.
Передать управление он предложил участникам военных действий из числа тех, кто из-за потери конечностей или других проблем со здоровьем больше не может продолжать службу.
Военкомы, которые не замешаны в коррупции и хотят сохранить погоны, отправят на фронт.