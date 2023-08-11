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В Рязани задержали мужчину за кражу со взломом
Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Рязани задержали мужчину за кражу со взломом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что в полицию обратилась 59-летняя женщина, проживающая в частном доме на окраине Рязани. Она заявила, что ночью была у родственников. Утром, вернувшись, увидела, что взломано окно. Выяснилось, что из дома пропали два смартфона, ноутбук, золотые и серебряные ювелирные изделия.

Оперативники уголовного розыска совместно с экспертом-криминалистом осмотрели место происшествия и не обнаружили следов, указывающих на личность взломщика.

Спустя время полицейские узнали, что на окраине города местный житель предлагает знакомым купить у него недорогие золотые украшения. Оказалось, что 30-летний мужчина неоднократно судим за квартирные кражи и несколько месяцев назад вернулся домой после отбытия наказания.

Полицейские разыскали и задержали мужчину. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, вернувшись из мест лишения свободы, 30-летний рязанец стал употреблять синтетические наркотики. На покупку запрещенных препаратов требовались деньги. Мужчина специально выезжал в частный сектор на окраине города, чтобы выбрать дом, подходящий для взлома.

Отмечается. что подобрав удобное для совершения кражи строение, злоумышленник взломал окно и забрался внутрь. Там оно собрал все ценное и скрылся.

На мужчину завели уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.