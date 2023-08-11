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МИД РФ: в России могут появиться новые платежные карточные системы

В России могут появиться новые платежные карточные системы. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

По его словам, в России могут появиться новые платежные карточные системы, которые не будут зависеть от западных стран.

«Одновременно развиваем сотрудничество с дружественными странами в сфере платежных систем. Считаем безальтернативным создание независимой от Запада финархитектуры, частью которой будут и новые платежные карточные системы», — заявил Биричевский.

Отмечается, это поможет обеспечить бесперебойность глобальных экономических связей, а также дополнительные возможности для расчетов физлиц.