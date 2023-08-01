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Лукашенко опроверг заявления о выдвижении «Вагнера» к границе с Польшей
Лукашенко опроверг заявления Варшавы о том, что бойцы «Вагнера» выдвинулись к границе с Польшей.

Лукашенко опроверг заявления Варшавы о том, что бойцы «Вагнера» выдвинулись к границе с Польшей. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

«Никаких отрядов ЧВК „Вагнер“ в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — заявил белорусский лидер.

Ранее стало известно, что более 100 вагнеровцев выдвинулись к границе Польши.