Лукашенко опроверг заявления о выдвижении «Вагнера» к границе с Польшей

Лукашенко опроверг заявления Варшавы о том, что бойцы «Вагнера» выдвинулись к границе с Польшей.

Лукашенко опроверг заявления Варшавы о том, что бойцы «Вагнера» выдвинулись к границе с Польшей. Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ.

«Никаких отрядов ЧВК „Вагнер“ в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», — заявил белорусский лидер.

Ранее стало известно, что более 100 вагнеровцев выдвинулись к границе Польши.