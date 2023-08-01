Новости Рязани за 1 августа 2023 год

Хинштейн: вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит

Россиянам не запретят пользоваться гаджетами Apple. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Он написал, что проверка защищенности этих устройств от слежки «мера необходимая и актуальная». «Со шпионским ПО у Apple есть проблемы, как мы помним. ФСБ России ранее сообщала о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone. Заражению подверглись несколько тысяч смартфонов. Но повторю, что вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит», — написал депутат. Ранее Минкультуры запретило сотрудникам использовать технику Apple.

В Клепиковском районе на трассе умер 67-летний мужчина

В Клепиковском районе на трассе умер 67-летний мужчина. Об этом пишет «МК в Рязани». Инцидент произошел днем во вторник, 1 августа, на 171-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов» в Клепиковском районе. По словам следователей, мужчине стало плохо за рулем. Он вышел вышел из машины. Проезжающие мимо люди вызвали скорую, но водитель скончался до ее приезда. Проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.

В центре Краснодара обнаружили противотанковую мину

В центре Краснодара обнаружили противотанковую мину. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону. Предмет, похожий на боеприпас, обнаружили местные жители. Прибывшие на место взрывотехники установили, что обнаружена учебная противотанковая мина. Ее передали сотрудникам полиции.

Малков присвоил двум населенным пунктам Михайловского района Почетное звание Рязанской области

Малков присвоил двум населенным пунктам Михайловского района Почетное звание Рязанской области. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Губернатор посетил село Малинки, которому исполнилось 347 лет со дня образования. В своем поздравлении Павел Малков отметил, что село живет, развивается и благоустраивается во многом благодаря стараниям жителей. «В Малинках живут неравнодушные люди. Своим трудом, вкладывая свою душу, вы помогаете развиваться селу. Спасибо вам за это. Сегодня многое делается для того, чтобы в районах была комфортной жизнь. Реализуются инфраструктурные, социальные проекты, которых все ждут. Ремонтируются дороги. Ведется газификация. Развивается бизнес. Строится дополнительное жилье. В целом формируются условия для современной, нормальной жизни. Эту важную работу будем продолжать. Уверен, что в селе с таким замечательным названием точно все будет хорошо», — сказал Малков. В рамках торжественной церемонии Губернатор вручил местному руководству грамоту о присвоении Почетного звания Рязанской области «Рубеж воинской доблести» двум населенным пунктам Михайловского района: селу Хавертово и деревне Поярково. «Эти звания присвоены за мужество и самоотверженность местных жителей, которые они проявили в годы Великой Отечественной войны, героически защищая родное Отечество, свою землю. Сельчане не оставили врагу никаких шансов закрепиться на Михайловской земле и двигаться дальше. Здесь в сорок первом году фашистам был дан серьезнейший отпор. Михайловский район стал родиной десяти Героев Советского Союза и трех полных кавалеров ордена Славы. Вам есть кем гордиться. Мы помним их подвиги и беспримерное мужество. На этих достойных примерах сейчас воспитывается молодежь», — подчеркнул Малков.

Рязанская актриса Марина Богатова снялась в сериале на ТНТ

Рязанская актриса Марина Богатова снялась в сериале на ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Актриса снялась в сериале «257 причин, чтобы жить», который выйдет на экраны 7 августа. Марина Богатова родилась в Рязани. После школы поступила в РАТИ-ГИТИС. Богатова снялась уже более чем в пятидесяти проектах. В их числе — «Ольга-4», «Света с того света» и «Два холма». Фото: фрагмент фильма «Два холма».

ВСУ выпустили по ДНР 340 снарядов за день, погибли два человека

ВСУ выпустили по ДНР 340 снарядов за день, погибли два человека. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Во вторник, 1 августа, ВСУ обстреляли ДНР. Снаряды попали по жилым домам и пассажирскому автобусу. Всего за день ВСУ выпустили 340 снарядов с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Погибли два человека, еще семь пострадали. Среди раненых — девочка 2010 года рождения.

В Москве женщина бросила коктейль Молотова в здание военкомата

В Москве женщина бросила коктейль Молотова в здание военкомата. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Инцидент произошел во вторник, 1 августа. Женщина бросила коктейль Молотова в двери столичного военкомата. Ее задержали сотрудники Росгвардии. Пожар на одном квадратном метре быстро потушили. Мотивы установят сотрудники полиции.

В Рязанской области в 2023 году участники СВО создали 133 семьи

В Рязанской области в 2023 году участники СВО создали 133 семьи. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщила Елена Сорокина. «Мы с особым трепетом относимся к регистрации браков участников СВО. Сегодня в Рязани было 3 таких бракосочетания. В Рязанской области в 2023 году участники СВО создали 133 семьи», — написала Сорокина.

В ООН заявили, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены

В ООН заявили, что атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил заместитель генсека организации Фархан Хак. Хак заявил, что ООН против атак беспилотников на Москву, они должны быть прекращены. «У нас нет информации из первых рук, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские здания в Москве, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились», — рассказал представитель организации. Напомним, ночью 1 августа, Москву снова атаковали беспилотники.

В Москве обнаружили тело мужчины в припаркованном автомобиле

В Москве обнаружили тело мужчины в припаркованном автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Во вторник. 1 августа, на Павелецкой набережной в Москве за рулем припаркованного авто каршеринга обнаружили тело мужчины. Отмечается, что прибывшие спасатели достали из машины газовый баллон. Сейчас к месту ЧП едет полиция.

В мэрии Рязани прокомментировали изменение схемы движения на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Циолковского

В мэрии Рязани прокомментировали изменение схемы движения на перекрестке проезда Яблочкова и улицы Циолковского. Режим работы светофора на данном участке дороги изменили для повышения пропускной способности. Теперь со стороны проезда Яблочкова разрешен левый поворот с двух полос в сторону Куйбышевского шоссе, с правой полосы — прямо (на улицу Горького) и направо (на улицу Циолковского). Со стороны Куйбышевского шоссе разрешен правый поворот на проезд Яблочкова с двух полос. Ранее в Рязани на пересечении улиц Яблочкова и Циолковского изменилась схема движения транспорта.

В Рязанском районе легковушка вылетела в поле

В Рязанском районе легковушка вылетела в поле. Об этом сообщает «Новая газета». Инцидент произошел во вторник, 1 августа. «Авария на Пронской дороге», — написали в посте. На месте машина скорой и МЧС.

В Липецкой области перевернулась рязанская автоцистерна с 27 тоннами битума

В Липецкой области перевернулась рязанская автоцистерна с 27 тоннами битума. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры по Липецкой области. Инцидент произошел во вторник, 1 августа. В селе Замартынье Добровского района. Грузовик с цистерной перевернулся и опрокинулся в кювет. В его цистерне перевозилось около 27 тонн битума, который разлился по прилегающей территории. На место происшествия выехали спецслужбы. Проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка причиненного окружающей среде ущерба и приняты меры по его возмещению и устранению.

В Рязани на 17 улицах на две недели отключили горячую воду