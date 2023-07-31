В Рязани на пересечении улиц Яблочкова и Циолковского изменилась схема движения транспорта

В Рязани на пересечении улиц Яблочкова и Циолковского изменилась схема движения транспорта. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Обращаю внимание водителей на изменение работы светофора на перекрестке улиц Яблочкова и Циолковского (по направлению из ДП). Теперь стрелку направо убрали и поворачивать направо будем с основными зеленым, а стрелку перенесли для поворота налево», — пишет автор поста.