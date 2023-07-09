В Рязани пожаловались на замусоренность пруда Мазутка
Жители Рязани пожаловались на состояние пруда Мазутка. Об этом 9 июля сообщается в Telegram-канале «Рязань».
На фотографиях видно, что в водоеме находятся бутылки, строительный мусор и шины. В этом же пруду плавают утки.
«Хочу обратить внимание администрации города, минприроды Рязанской области и роспотребнадзора на пруд Мазутка, он находится в ужасном состоянии. Знаю, что берег и склон периодически убирают местные жители, но сам пруд очистить от мусора самим не реально, а ведь через него, если не ошибаюсь, протекает река Лыбедь, которая впадает в Оку», — сообщается в посте.