Назначен руководитель рязанского отделения ДОСААФ России
Им стал Анатолий Бороненков.
Назначен исполняющий обязанности руководителя рязанского отделения ДОСААФ России. Им стал Анатолий Бороненков. Информация опубликована на официальном сайте отделения.
Анатолию Бороненкову 53 года. Он занимает должность председателя рязанского отделения Общероссийского профессионального союза военнослужащих, председателя Рязанской областной общественной организации «Комиссия содействия правоохранительным органам по борьбе с организованной преступностью и коррупцией», президента областной федерации армейского рукопашного боя.
В 2013—2018 годах был депутатом рязанской гордумы.