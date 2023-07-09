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На пожаре в двухэтажном деревянном доме в Рязани пострадала 55-летняя женщина

В Рязани на улице Свободы в доме № 50 9 июля произошел пожар. Есть пострадавший, сообщает УМЧС.

Сообщение о возгорании в ведомство поступило в 2:36. Горел двухэтажный многоквартирный деревянный жилой дом.

Огонь возник в двухкомнатной квартире площадью 53 квадратных метра и повредил кухню, общий коридор и перекрытие между 1-ым и 2-ым этажами.

В результате пострадала женщина 1968 года рождения. От госпитализации она отказалась.

По какой причине возник пожар — уточняется.

Огонь тушили 15 человек с применением пяти спецмашин.