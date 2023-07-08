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Кремль назвал возвращение боевиков «Азова» * на Украину нарушением договора
Возвращение из Турции на Украину главарей «Азова» * стало нарушением условий имевшихся договоренностей, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Возвращение из Турции на Украину главарей «Азова» * стало нарушением условий имевшихся договоренностей, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Возвращение из Турции на Украину главарей „азовцев“ * является ни чем иным, как прямым нарушением условий имевшихся договоренностей. Причем в данном случае условия нарушила как украинская, так и турецкая сторона», — отметил Песков.

По договору боевики должны были находиться в Турции до завершения конфликта. Кроме того, Россию не поставили в известность о передаче боевиков. Песков считает, что на это Турцию вынудили пойти на фоне провалов ВСУ на фронте.

«Решение выдать главарей „Азова“ * Зеленскому в нарушение договоренностей, безусловно, связано напрямую с провалами в контрнаступлении. Это провалы, с которыми сейчас каждый день сталкиваются войска киевского режима», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что в скоро состоится саммит Североатлантического альянса, и на Анкару оказывают большое давление. Будучи членом НАТО, Турция проявляет свою солидарность с альянсом.

Тем не менее такое нарушение действующих договоренностей никого не красит, добавил Песков.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении на Украину из Турции пяти командиров «Азова» *.

* «Азов» — признанная в РФ террористическая организация