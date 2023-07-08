На Украину из Турции вернулись пять командиров батальона «Азов» *

Они оказались там после обмена пленными с Россией в 2022 году и должны были находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента», сообщает РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении на Украину командиров «Азова» *. Они оказались там после обмена пленными с Россией в 2022 году и должны были находиться в Турции до окончания боевых действий «под личные гарантии турецкого президента», сообщает РБК.

О возвращении на родину из Турции пяти командиров «Азова» * Зеленский сообщил в своем телеграм-канале. Вернувшиеся — это командир Денис Прокопенко, и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламарь, майор нацгвардии Олег Хоменко и полковник нацгвардии Денис Шлега.

Накануне Зеленский прибыл в Турцию для переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили зерновую сделку, обмен пленными, членство Киева в НАТО, двустороннее сотрудничество и восстановление Украины.

* «Азов» — признанная в РФ террористическая организация