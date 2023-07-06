В Рязани закроют движение на участке от улицы Каширина до улицы Павлова
Заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин прокомментировал ремонт теплотрассы на Первомайском проспекте. Видео выложили в официальную группу мэрии во Вконтакте.
Рабочие уже завершили первый этап ремонта теплотрассы. Сейчас они восстанавливают асфальт и благоустраивают территорию. Движение от улиц Вокзальной до Степанова будет открыто в ночь с 15 на 16 июля.
После этого рабочие приступят к ремонту второго участка — от улицы Каширина до улицы Павлова. Движение транспорта на этом месте будет перекрыто предположительно до 16 августа.