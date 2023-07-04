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Российский военный получил от Григория Лепса один миллион рублей за уничтожение танка Leopard

Российский военный получил от певца Григория Лепса один миллион рублей за уничтожение танка Leopard. Музыкант опубликовал видео в Telegram-канале.

«Я ответил за свои слова», — написал Лепс.

На ролике военнослужащий «специального подразделения Минобороны РФ» с позывным «Веном» подтвердил получение денег. Он поблагодарил артистов, поддержавших идею денежной премии за уничтожение западных танков во время спецоперации. После этого были показаны кадры с моментом удара по танку.