В Рязани на исторических зданиях появится подсветка

В Рязани на исторических зданиях появится подсветка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В понедельник, 31 июля, и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов провел рабочую встречу, на ней обсудили предварительный перечень зданий, на фасадах которых планируется установить архитектурную подсветку. Речь идет об улице Ленина, Почтовой и Первомайском проспекте.

Отмечается, что установка подсветки осложняется тем, что на фасадах много кондиционеров и вывесок, поэтому проектировщикам предстоит найти индивидуальные решения по каждому зданию.

Окончательный перечень работ и зданий будет сформирован с учетом стоимости каждого объекта и общей суммы, предусмотренной грантом на эти цели.

Работы проведут в рамках реализации проекта по внедрению туркода в центре Рязани.

Ранее стало известно, что на туристический код Рязани потратят около 210 миллионов рублей.