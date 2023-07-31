Актриса Ирина Мирошниченко пережила остановку сердца

У актрисы Ирины Мирошниченко останавливалось сердце. Об этом 31 июля сообщается в Telegram-канале «112».

Несколько дней назад артистку госпитализировали с осложненной формой гриппа. Через некоторое время у нее остановилось сердце. За ее жизнь боролись кардиологи. Им удалось восстановить сердечный ритм.

Сейчас Ирина находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По информации Shot, актрисе поставили предварительный диагноз — аденома гипофиза. В ее мозгу обнаружили доброкачественную опухоль, кисты в обоих почках и утолщение стенок желудка.

Фото: irinamiroshnichenko.ru