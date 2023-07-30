Подросток погиб в ДТП под Михайловом

По предварительным данным, Mercedes-Benz врезался в стоящую на обочине машину Lada Vesta, а потом — в столб.

В воскресенье, 29 июля, в селе Стрелецкие Выселки Михайловского района произошло ДТП. Как сообщает издательство «Пресса», авария случилась утром в 8 часов 15 минут. В результате один человек погиб и один получил травмы.

По предварительным данным, Mercedes-Benz врезался в стоящую на обочине машину Lada Vesta, а потом — в столб.

Пассажир Mercedes-Benz, 17-летний житель поселка Октябрьского, от полученных травм скончался на месте. Водителю, 18-летнему михайловцу, потребовалась медицинская помощь. Его доставили в МРБ города Михайлова с травмами различной степени тяжести.

Водитель стоящей на обочине Lada Vesta, 40-летний житель поселка Октябрьского, не пострадал.