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В Клепиковском районе обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением в голову

В Клепиковском районе обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщило издание «МК в Рязани».

Тело 38-летнего мужчины нашли в воскресенье, 2 июля, на берегу Пры вблизи деревни Заводская Слобода.

Отмечается, что у мужчины в этот день был день рождения. На реке около трупа нашли несколько щук.

Как сообщил изданию следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СКР по Рязанской области Михаил Николаев, организована доследственная проверка. Причину смерти установят по результатам судмедэкспертизы.