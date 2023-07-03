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Рязанец с помощью прокуратуры доказал, что другой человек ездил под его фамилией пьяным за рулем

Рязанец с помощью прокуратуры доказал, что другой человек ездил под его фамилией пьяным за рулем. Об этом рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Мужчина был не согласен со штрафом в 30 тысяч рублей, который его обязал выплатить мировой суд. Также судья лишила рязанца водительских прав на полтора года.

В октябре прошлого года сотрудники ДПС на Муромском шоссе остановили автомобиль, водитель которого предъявил водительское удостоверение с данными пострадавшего. Водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Инспектор составил протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

Дело рассмотрел мировой суд и назначил наказание. Но позже выяснилось, что заявитель никогда не управлял остановленным на Муромском шоссе автомобилем, в момент совершения преступления неизвестным лицом находился в другом месте.

Правонарушителя нашли, на него возбудили уголовное дело за использование подложного документа и управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Как оказалось позднее, злоумышленник в 2020 году уже был лишен прав за «пьяную езду», поэтому и решил воспользоваться поддельным удостоверением