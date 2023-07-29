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В Госдуме хотят запретить куклы Барби

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что детские куклы, которые продаются в России, не должны пропагандировать нетрадиционные ценности. Об этом 29 июля пишет РИА Новости.

«Я категорически против, чтобы в наших магазинах появлялись куклы, например, трансгендеры, или куклы, которые пропагандируют однополые отношения», — сообщила Бутина.

Она пояснила, что при госзаказах, например, при закупке игрушек в детсады, необходимо ориентироваться на отечественные фабрики, которые изготавливают игрушки «с правильным посылом».

Бутина считает, что куклы Барби компании Mattel пропагандируют ЛГБТ повестку, что в России недопустимо.

Напомним, глава государства Владимир Путин в 2013 году подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди детей, а в 2022 году — о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России.