Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ

Штрафы за нарушение закона составят до 10 млн рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смене пола и педофилии. Информацию разместили в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы, пишет РИА Новости .

Запрет на пропаганду ЛГБТ, смену пола и педофилии будет распространяться на фильмы, книги, рекламные ролики, публикации в СМИ и компьютерные игры.

Штраф с учетом распространения пропаганды в СМИ или интернете составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц. Иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

Кроме того, добавляются две новые статьи КоАП Р. Ф. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.

Также пакет законов предусматривает, что материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола включат в перечень оснований для блокировки сайта Роскомнадзором, для чего будет вестись мониторинг информации в интернете уполномоченной правительством организацией.