Польша национализировала заводы совладельца корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова

Польша национализировала заводы совладельца корпорации «Технониколь». Об этом сообщил глава министерства развития и технологий страны Вальдемар Буда.

Ведомство национализировало заводы миллиардера Сергея Колесникова.

«Мы первая страна в Европе, которая ввела механизм временного принудительного управления. И мы не прекращаем процесс блокирования российского влияния и российского капитала», — сказал Буда.

Политик отметил, что эти компании больше не принадлежат россиянам.

Ранее заводы у россиян отбирали в Германии, Финляндии, странах Прибалтики и других правовых государствах.

Фото с официального сайта корпорации «Технониколь».