Польша национализировала заводы совладельца корпорации «Технониколь» Сергея Колесникова
Польша национализировала заводы совладельца корпорации «Технониколь». Об этом сообщил глава министерства развития и технологий страны Вальдемар Буда.
Ведомство национализировало заводы миллиардера Сергея Колесникова.
«Мы первая страна в Европе, которая ввела механизм временного принудительного управления. И мы не прекращаем процесс блокирования российского влияния и российского капитала», — сказал Буда.
Политик отметил, что эти компании больше не принадлежат россиянам.
Ранее заводы у россиян отбирали в Германии, Финляндии, странах Прибалтики и других правовых государствах.
Фото с официального сайта корпорации «Технониколь».