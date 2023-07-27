В России утвердили форму для повестки по мобилизации

Российское правительство утвердило форму повестки по мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В повестке упоминается указ президента РФ об объявлении мобилизации, однако номера указа нет, как и пробела для его добавления. Слово «частичная» также отсутствует, пробела для его упоминания также нет. На оборотной стороне документа имеется рекомендация, что взять с собой мобилизованному.

Отмечается, что бумажную повестку будут дублировать электронной. Уведомление о направлении размещается в личном кабинете гражданина на федеральном Едином портале государственных и муниципальных услуг и, при наличии технической возможности, на таком же региональном портале.

Ранее сообщалось о том, что Госдума приняла закон о запрете выезда призывников из России.