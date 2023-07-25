Госдума приняла закон о запрете выезда призывников из России

Госдума приняла закон о запрете выезда из России призывника со дня направления повестки из военкомата. Об этом 25 июля сообщает « Газета.Ru ».

В случае неявки в военкомат без уважительной причины на следующий день будет решаться, какие меры примут в отношении гражданина:

запрет на регистрацию в качестве ИП;

запрет на постановку на учет самозанятого;

ограничение права на управление транспортным средством;

отказ на оформление кредита.

Отмечается, что общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации обязаны предоставить сведения об учениках для ведения воинского учета.