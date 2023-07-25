Госдума приняла закон о запрете выезда призывников из России
Госдума приняла закон о запрете выезда из России призывника со дня направления повестки из военкомата. Об этом 25 июля сообщает «
В случае неявки в военкомат без уважительной причины на следующий день будет решаться, какие меры примут в отношении гражданина:
- запрет на регистрацию в качестве ИП;
- запрет на постановку на учет самозанятого;
- ограничение права на управление транспортным средством;
- отказ на оформление кредита.
Отмечается, что общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации обязаны предоставить сведения об учениках для ведения воинского учета.