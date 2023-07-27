В Чечне перестали выдавать загранпаспорта людям до 30 лет

МВД Чечни перестало выдавать загранпаспорта людям до 30 лет из-за «интересов Российского Федерации». Об этом 27 июля пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Адвокат Александр Немов направлял в МВД жалобу в связи с тем, что совершеннолетней девушке отказали в выдаче загранпаспорта без сопровождения родственников-мужчин. Такое решение ведомство приняло ввиду того, что чеченские власти хотят убедиться, что «цели поездки не противоречат интересам Российской Федерации на постоянной основе».

Ведомство ссылается на некий протокол Антитеррористической комиссии регионального совета от 2015 года, по которому людям до 30 лет рекомендуется выдавать загран только в присутствии (и с согласия) родителей или близких родственников.

Девушке, которой отказали в документе, посоветовали повторно прийти в МВД с близким родственником.

Правозащитники уточняют, что до начала СВО проблемы при выдаче загранпаспортов были преимущественно у женщин. Теперь документы не выдают и молодым людям призывного возраста.