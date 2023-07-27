Рязанский суд оставил бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова в СИЗО

В четверг, 27 июля, рязанский областной суд оставил без изменений приговор Советского районного суда бывшему вице-губернатору региона Игорю Грекову.

Заседание прошло в закрытом режиме по просьбе Грекова и его защиты, так как на нем исследовались материалы, составляющие медицинскую тайну и тайну следствия.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест.

Судья не изменил решение Советского районного суда. Бывшего вице-губернатора Рязанской области оставили в СИЗО до 12 сентября.

Напомним, что Игоря Грекова и Ирину Петину обвиняют в получении взяток в особо крупном размере.