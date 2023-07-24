Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обжаловал свой арест

Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков обжаловал свой арест. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Советского суда.

Адвокат Грекова подал апелляционную жалобу на решение Советского районного суда, который арестовал бывшего вице-губернатора Рязанской области.

Отмечается, что жалоба на арест Грекова будет рассматриваться в Рязанском областном суде

Напомним, что Грекова задержали 13 июля в Ростове-на-Дону. Бывшего вице-губернатора отправили в СИЗО до 12 сентября.