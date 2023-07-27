New York Times: Украина начала основную фазу контрнаступления
Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.
По информации журналистов, Украина бросила в бой тысячи военных. В случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель.
«Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку», — говорится в сообщении издания со ссылкой на двух представителей Пентагона.
Ранее сообщалось, что ВСУ возобновили интенсивное контрнаступление и потеряли 100 военных.