New York Times: Украина начала основную фазу контрнаступления

Украина начала основную фазу контрнаступления, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

По информации журналистов, Украина бросила в бой тысячи военных. В случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель.

«Украина начала основной удар своего контрнаступления, бросив в бой тысячи военнослужащих, находящихся в резерве, многие из которых прошли западную подготовку», — говорится в сообщении издания со ссылкой на двух представителей Пентагона.

Ранее сообщалось, что ВСУ возобновили интенсивное контрнаступление и потеряли 100 военных.