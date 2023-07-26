Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
28°
Чтв, 27
30°
Птн, 28
30°
ЦБ USD 90.09 -0.4 26/07
ЦБ EUR 99.69 -0.67 26/07
Нал. USD 88.6 / 90.65 26/07 16:00
Нал. EUR 97 / 98.83 26/07 12:37
Новости
Итоги года New
Публикации
Volkswagen из Китая. Что представляет собой суббренд JETTA и где в Ряз...
5 часов назад
466
Cледователь Андрей Буянов рассказал об уголовных делах в отношении «уд...
Он рассказал, как хотел в 90-е защитить страну от банди...
Вчера 11:30
1 612
На какой сельхозтехнике можно спокойно работать аграрии Рязани узнали...
На рязанском «Дне Поля» гости изучили последние техниче...
24 июля 13:25
2 130
После жалоб в СМИ и вмешательства Бастрыкина многодетной матери из Ряз...
Борьба женщины за земельный участок, положенный ей по з...
21 июля 16:13
15 456
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ВСУ возобновили интенсивное контрнаступление и потеряли 100 военных

ВСУ утром 26 июля возобновили интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Массированную атаку проводили три батальона. Ее отразили подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии.

В ходе боя российские военные уничтожили 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевую бронированную машину. В боях погибли 100 украинских военных.

Отмечается, что на краснолиманском направлении российские войска продолжили наступление в районе Сергеевки в ЛНР. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника.