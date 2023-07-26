ВСУ возобновили интенсивное контрнаступление и потеряли 100 военных

ВСУ утром 26 июля возобновили интенсивные наступательные действия на Ореховском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Массированную атаку проводили три батальона. Ее отразили подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42 мотострелковой дивизии.

В ходе боя российские военные уничтожили 22 танка противника, 10 боевых машин пехоты, боевую бронированную машину. В боях погибли 100 украинских военных.

Отмечается, что на краснолиманском направлении российские войска продолжили наступление в районе Сергеевки в ЛНР. Продвижение составило до трех километров по фронту и 2700 метров в глубину обороны противника.