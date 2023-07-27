Малков заявил, что на Северной окружной больше не будет пробок из-за реконструкции

Малков заявил, что на Северной окружной больше не будет пробок из-за реконструкции. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Малкова, к ноябрю дорога станет комфортной и безопасной для автомобилистов и пешеходов.

«Работы выполняются с опережением графика: расширена проезжая часть, оборудована система коммуникаций, ведутся работы по установке освещения и барьерного ограждения. Впереди — обустройство тротуаров, остановок и надземного пешеходного перехода. Уже открыли движение по всем четырём полосам. Заторов на дороге больше не будет. Оставшиеся работы будут проводиться ночью», — написал он в посте.

Малков отметил, что важно не только выполнить запланированные работы, но и привести в порядок подъездные пути, а также прилегающие участки дорог.

Губернатор утверждает, что на эти цели региону дополнительно выделены 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Они пойдут на ремонт дороги по Муромскому шоссе (от пересечения Касимовского шоссе с улицей Советской Армии до Северного обхода) и на участки Северного обхода.

Фото: Telegram-канал Малкова