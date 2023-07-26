В МЖД прокомментировали возгорание серы на вокзале в Рязанской области
В МЖД прокомментировали возгорание серы на вокзале в Рязанской области.
«Сегодня в 07:00 в нескольких вагонах на станции Сасово Рязанской области произошло задымление груза (сера). Никто не пострадал, угрозы экологии нет. Эвакуация пассажиров на вокзале не проводилась», — сообщили в пресс-службе.
Для ликвидации последствий инцидента привлечен пожарный поезд. В настоящее время задымление локализовано.
Отмечается, что на движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.
Ранее появилась информация, что из-за возгорания серы территорию вокзала оцепили.