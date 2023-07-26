Китай призвал воздержаться от кассетных боеприпасов в конфликте между Россией и Украиной

КНР призвала все стороны военных действий между Россией и Украиной воздержаться от применения кассетных боеприпасов. Об этом 26 июля пишет ТАСС со ссылкой на заместителя постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэна Шуана.

«Страны должны строго соблюдать международное гуманитарное право и соответствующие международные конвенции, воздерживаться от проведения атак в отношении гражданского населения и инфраструктуры, мест культурного наследия и от безответственного использования и передачи кассетных боеприпасов», — сказал он.

Представитель КНР отметил, что Пекин выступает за диалог и проведение переговоров по мирному урегулированию конфликта.

«Продолжающийся кризис на Украине дает побочные эффекты, и их последствий становится все больше. Основным выходом является достижение политического урегулирования по украинскому вопросу. Военные средства — не альтернатива этому, правильным выбором являются диалог и переговоры», — сказал он.

Ранее Белый дом подтвердил, что ВСУ доставили кассетные боеприпасы. ООН осудила их использование.