Белый дом подтвердил, что на Украину доставили кассетные боеприпасы

Американские кассетные боеприпасы доставлены на территорию Украины и уже используются по назначению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

7 июля президент США Джо Байден заявил о решении поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подмечала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей. Также они способствуют затягиванию кризиса.

По данным американских военных, от 5% до 14% кассетных боеприпасов могут не разорваться из-за того, что давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие мирным жителям даже после завершения конфликта.