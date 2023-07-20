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Белый дом подтвердил, что на Украину доставили кассетные боеприпасы

Американские кассетные боеприпасы доставлены на территорию Украины и уже используются по назначению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби.

7 июля президент США Джо Байден заявил о решении поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подмечала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей. Также они способствуют затягиванию кризиса.

По данным американских военных, от 5% до 14% кассетных боеприпасов могут не разорваться из-за того, что давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие мирным жителям даже после завершения конфликта.