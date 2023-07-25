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В Госдуме заявили, что во время частичной мобилизации из страны сбежали 600 тысяч человек

В Госдуме заявили, что во время частичной мобилизации из страны сбежали 600 тысяч человек. Об этом рассказал депутат Госдумы Виктор Соболев, объясняя новые поправки закона.

По его словам, призывникам запретят уезжать из России, чтобы «негодяи» не сбегали за границу в случае вручения повестки.

«Те люди, которые должны идти служить в Вооруженные силы РФ, конечно им должен быть запрещен выезд из страны. Это элементарно. В основном граждане нормальные патриоты. Ну есть же и негодяи, и, к сожалению, их вдвое больше чем нормальных», — сказал депутат.

Соболева подчеркнул, что во время частичной мобилизации в России было призвано 300 тысяч человек, а 600 тысяч сбежали из страны от призыва.

Ранее появилась новость о том. что подлежащие призыву не смогут покидать РФ со дня размещения повестки в реестре.